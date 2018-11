Politie gaat graven in Koekange naar vermiste Willeke Dost

De politie en het Openbaar Ministerie hebben besloten te gaan graven in verband met de vermissing van Willeke Dost. In de afgelopen dagen kwam dit onderzoek veelvuldig in de media.

Dit had te maken met het burgerinitiatief van twee inwoners van Drenthe, die op deze manier aandacht vroegen voor de zaak. Zij gaven onder andere aan zelfstandig te willen gaan graven op het terrein waar Willeke woonde.

Vermissing

Willeke Dost verdween 26 jaar geleden. In al die jaren is er door politie en Openbaar Ministerie op diverse momenten intensief onderzoek verricht om deze vermissing op te lossen. Zo werd in 2010 nog in samenwerking met het NFI, een grootschalig onderzoek uitgevoerd op haar voormalige woonadres. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van een grondradar, graafmachine, archeoloog en speurhonden. Helaas heeft al dit onderzoek tot op heden geen spoor opgeleverd van de vermiste Willeke Dost.

Herbeoordeling

Afgelopen week verklaarden deze burgers nieuwe informatie te hebben over de plek waar Willeke mogelijk begraven zou zijn. Zij wijzen hierbij naar een plek achter de boerderij waar Willeke woonde. Deze informatie was sinds eind 2017 reeds bekend bij de politie en heeft toen geleid tot nader onderzoek. Daarin zijn getuigen gehoord, en zijn grondradarbeelden beoordeeld door een deskundige. Op basis hiervan is toen besloten niet te gaan graven.

Deze week is er opnieuw gekeken naar de bestaande informatie. Er hebben aanvullende gesprekken met getuigen plaatsgevonden, en is er opnieuw gekeken naar de grondradarbeelden. Op basis hiervan, en vanwege de onrust die is ontstaan in Koekange en omgeving, hebben politie en Openbaar Ministerie besloten te gaan graven. Alleen op deze wijze kan duidelijkheid worden verkregen omtrent de mogelijke aanwezigheid van sporen op deze locatie.

Zorgvuldig onderzoek

De politie en Openbaar Ministerie hechten er belang aan die duidelijkheid op korte termijn te verschaffen. Het streven is binnen een week te gaan graven. We begrijpen en waarderen de betrokkenheid van mensen. We hebben immers een gezamenlijk doel. Een antwoord op de vraag wat er is gebeurd met Willeke Dost. Om bij te dragen aan het onderzoek wordt gevraagd niet naar deze plek te komen en het onderzoek van de politie af te wachten. Het is nu vooral van belang dat de grond ongeroerd blijft, zodat het politieonderzoek zo secuur mogelijk kan worden uitgevoerd.