kogelwerende vesten voor ambulancepersoneel Zuid-Limburg

Alle ambulancepersoneel in Zuid-Limburg krijgt dit jaar nog een kogel- en stekwerend vest. Volgens 1Limburgs kunnen medewerkers tot 16 november de vesten passen en worden daarna in productie genomen.

Het gaat om in totaal om 150 tactische vesten. De ambulancedienste in Zuid-Limburg is de eerste ambulancedienst die haar personeel beter gaat ‘wapenen’ tegen wapens. Hulpverleners krijgen steeds vaker te maken met geweld. Ook biedt het vest beter bescherming bij terreursituaties.

Het personeel is niet verplicht de vesten te dragen. Zij mogen zelf beslissen en inschatten of het vest gedragen moet worden.