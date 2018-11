Langere treinen ingezet op drukste spoor Amsterdam-Utrecht

Langere treinen

Door een aanpassing van het station Nijmegen wordt het voor NS mogelijk om op het hele traject Nijmegen – Schiphol met langere treinen te gaan rijden. Dit is hard nodig, omdat het grote aantal treinreizigers tussen vooral Utrecht en Amsterdam snel groeit. Op de drukste momenten zijn er straks 20 procent extra zitplaatsen beschikbaar ten opzichte van nu.

Groeiend aantal reizigers

Staatssecretaris Van Veldhoven: ‘Het aantal treinreizigers groeit hard. De trein is dus voor steeds meer mensen aantrekkelijk, maar we moeten er alles aan doen om dit zo te houden. Want staan in de trein doet iedereen natuurlijk het liefst zo min mogelijk. Met NS en ProRail zijn we hard bezig om de komende jaren meer treinen per uur te laten rijden op alle drukke stukken spoor. Maar door langere treinen in te zetten, kunnen we ook voordat al die treinen rijden al iets betekenen voor reizigers die nu te maken hebben met drukte.’

Twaalf rijtuigen

Het spoor tussen Amsterdam en Utrecht is een van de drukste stukken spoor in ons land. In de huidige situatie kan op het hele traject Schiphol - Nijmegen alleen met treinen worden gereden die tien rijtuigen lang zijn. Spoorbeheerder ProRail vervroegt een geplande aanpassing van station Nijmegen op verzoek van staatssecretaris Van Veldhoven en de provincie Gelderland met drie jaar. Hierdoor moet het al in het najaar van 2019 mogelijk worden om langere treinen te laten rijden tussen Schiphol en Nijmegen. Op de drukste momenten van de dag kan NS hierdoor met treinen van twaalf rijtuigen gaan rijden, een toename van 200 zitplaatsen ten opzichte van de 1000 plekken nu.

Aantal treinen per uur ook omhoog

Het totale programma voor Schiphol – Nijmegen dat er voor moet zorgen dat ook het aantal treinen per uur in de toekomst omhoog kan, omvat ook de aanleg van een extra perron op station Nijmegen, een doortrekking van de perrontunnel en een uitbreiding van het aantal opstelplekken voor treinen die stilstaan. De plannen hiervoor worden nu uitgewerkt. Tussen 2022 en 2026 moeten de werkzaamheden plaatsvinden. De staatssecretaris stelt hier 135 miljoen euro voor beschikbaar.

Groningen-Leeuwarden

Ook op andere plekken in Nederland wordt gewerkt aan meer comfort voor treinreizigers. Zo zijn in oktober de werkzaamheden gestart voor het project Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden. Vanaf 2020 kunnen daardoor in Noord Nederland dubbel zoveel treinen als nu rijden. En met een grote verbouwing van station Driebergen – Zeist wordt gewerkt aan een betere aansluiting tussen de trein en andere soorten vervoer in die regio.