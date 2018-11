Vervolg verdwijningszaak Ilham Benchelh Siddeburen in februari 2019

Donderdag werd de strafzaak tegen een 70-jarige verdachte uit Marokko van moord danwel doodslag op zijn ex- vrouw Ilham Benchelh pro forma behandeld bij de rechtbank in Groningen. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Belang afronding

'Tijdens de zitting heeft de rechtbank een datum vastgesteld voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak, namelijk 11 en 12 februari 2019. De behandeling van de strafzaak gaat door ongeacht of de verdachte wel of niet aanwezig is. Alle partijen hebben tijdens de zitting aangegeven dat het van belang is om tot een afronding in deze langlopende strafzaak te komen', aldus het OM.

Aanhouding ex-man

Ilham Benchelh wordt sinds 10 januari 2010 vermist. Zij is dan 36 jaar. Op 27 januari 2010 houdt de politie de ex-man van Ilham in zijn woonplaats Siddeburen aan op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van zijn ex-vrouw.

Vrijgelaten

Na ruim acht maanden voorarrest wordt de man op vrije voeten gesteld, maar blijft verdachte. Op basis van de nu bekende feiten en omstandigheden is het Openbaar Ministerie van oordeel dat de man gezien moet worden als de verdachte. De verdenking is moord danwel doodslag op Ilham Benchelh.