Drugsvangst na Internationale samenwerking

Het begon allemaal met informatie die binnenkwam bij een Italiaans rechercheteam onder leiding van een Officier van Justitie in Genova (Procura della Repubblica di Genova - Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorism). Uit die informatie bleek dat er op een boot vanuit Iran 270 kg heroïne verstopt zou zitten een partij bouwmaterialen. Die boot zou in de haven van Genova aanmeren en daar gelost worden. Het team onderzocht de partij en vond daar inderdaad de heroïne. Op enkele kilo’s na werd de heroïne weggehaald. Vanaf dat moment zijn ze de partij gevolgd. Volgens de vrachtpapieren zou de vrachtwagen, waarin het geladen was, richting Nederland gaan. De Italiaanse autoriteiten vroegen een Europees onderzoeksbevel aan om de landsgrenzen te mogen overschrijden in het kader van het onderzoek naar de aflevering van de heroïne.

Europa

De tocht, met Italiaanse rechercheurs van de Squadra Mobile di Genova en SCO di Roma, ging door Zwitserland, Luxemburg, Frankrijk en België in de richting van Nederland en duurde drie dagen. Voordat ze onze landsgrenzen bereikten namen ze contact op met de Nederlandse autoriteiten. Er werd direct een Nederlands rechercheteam geformeerd en een arrestatieteam opgeroepen. Bij de grens werd de vrachtwagen opgevangen door de politie Zeeland-West Brabant en een arrestatieteam. De vrachtwagen werd heimelijk gevolgd tot aan een loods op een bedrijventerrein in Roosendaal. Nadat de vrachtwagen daar naar binnen was gereden en men was begonnen met het lossen van de lading viel het team binnen. Er waren twee personen aanwezig die werden aangehouden, de chauffeur en een 48-jarige man uit Roosendaal. De chauffeur bleek van niets te weten en is kort na zijn verhoor in vrijheid gesteld. De verdachte Roosendaler zit nog vast. De partij heroïne werd gevonden in de lading.

Samenwerking

De Italiaanse politie maar ook de Nederlandse politie is blij met deze actie. Gebleken is dat de internationale samenwerking op Europees gebied uitstekend verliep. Dat is ook nodig in de strijd tegen ondermijning en in dit geval specifiek de aanpak van drugshandel.