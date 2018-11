Flyeractie voor vermiste Danielle Neufeglis

In de zoektocht naar de vermiste 16-jarige Danielle Neufeglis is er donderdagochtend geflyerd. Een poging van haar familie op het vermiste meisje op het spoor te komen.

Danielle zat enige tijd in een gesloten inrichting op de Veluwe. Tijdens een uitje in Arnhem op 26 oktober j.l. verdween Danielle. Sindsdien is er niets meer van haar vernomen.

Voorheen woonde Danielle met haar ouders in Zoetermeer. Hier kwam zij in contact met verkeerde mensen. Een nieuwe frisse start in het rustige Groningse Vriescheloo zou voor haar beter zijn.

Mocht de flyeractie in Groningen niet opleveren, dan zal er in Arnhem geflyerd worden.