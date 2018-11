OM zwakt verdenking Jos B. af naar doodslag

Volgens de krant wil de rechtbank niet toelichten waarom de raadkamer van het OM op dit deel van de aanklacht is terecht gewezen. Het OM laat weten niet uit te sluiten dat de aanklacht in de loop van het onderzoek weer aangepast wordt naar moord.

Volgens diverse bronnen is het nog steeds onduidelijk wat er met Nicky gebeurd is en hoe het DNA van Jos B. op de onderbroek en pyjamabroek van de jongen is gekomen.