'Helft personeel VDL Nedcar onder invloed van drank of drugs'

Bij de helft van de medewerkers van VDL Nedcar blijkt onder invloed van alcohol of verdovende middelen. Dit schrijft de beveiliging van de autofabriek in het personeelsblad die in het bezit is van L1.

In het artikel staat dat dagelijks zo’n 50 procent van de geteste medewerkers onder invloed is van drank of drugs.

Tegenover L1 zegt vakbondsbestuurder Hans Wijers van FNV Metaal geschrokken te zijn van het nieuws. Dit is volgens Wijers om twee redenen. ‘Het percentage is natuurlijk heel hoog. Verder schrik ik ook van het gegeven dat er dagelijks wordt gecontroleerd. Als dat zo is, is er gewoon een structureel probleem bij Nedcar’, aldus Wijers.