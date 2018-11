Hazenpest opgedoken in Overijsselse Zenderen

Meerdere jagers in Zenderen, gelegen in de provincie Overijssel, meldden sinds oktober verhoogde sterfte van hazen en konijnen. Intussen zijn uit dit gebied vier hazen voor onderzoek naar het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) in Utrecht verstuurd. 'Van één haas is intussen de uitslag bekend, dit dier had tularemie, ook wel hazenpest genoemd. De andere hazen zijn nog in onderzoek', zo meldt DWHC vrijdag.

Hazenpest

Hazenpest wordt veroorzaakt door de bacterie Francisella tularensis. Deze ziekte kan bij zeer veel diersoorten voorkomen, maar vooral hazen en knaagdieren zijn gevoelig.

Overdracht

De bacterie is van dier op mens overdraagbaar, maar niet van mens op mens.

Een besmetting kan op verschillende manieren plaatsvinden. Via de huid door direct contact met een besmet dier via een (soms onzichtbare) wond of slijmvliezen, bijvoorbeeld na contact met een besmet dier met ongewassen handen in de ogen wrijven. Via een insectenbeet. Dit is vooral bekend uit Zweden.

Eten

Door het eten van niet goed doorbakken besmet vlees (deze bacterie wordt bij 60 ºC gedood). Door het binnenkrijgen van besmet (sloot)water. Uit Scandinavië is bekend dat het drinken van besmet water daar een rol speelt. Het water raakt besmet doordat er bijvoorbeeld dode zieke lemmingen in hebben gelegen.

Inademen

Via het inademen van besmette luchtdeeltjes. Bekend is dat een aantal mensen in Duitsland ziek zijn geworden door het met water schoonspuiten van ontweide hazen.

Omdat nog veel onduidelijk is hoe de overdracht van tularemie in Nederland verloopt, is in november 2016 de ziekte bij mensen meldingsplichtig geworden.

Besmettingroutes

Brononderzoek kan meer inzicht opleveren over de besmettingsroutes en dat maakt het weer mogelijk om zo betere preventieve maatregelen te kunnen adviseren. Voor dieren (niet zijnde vee of nertsen) bestond al een meldingsplicht. Afgelopen week nog zijn in Beieren negen jagers ziek geworden, waarvan er acht in het ziekenhuis zijn beland.

Symptomen mens

Wanneer de besmetting via een (soms niet zichtbare) wond plaatsvindt, ontstaat binnen enkele dagen een zweer ter plaatse van de wond en/of een ontsteking van de regionale lymfklieren. Hetgeen zich uit in bijvoorbeeld zwelling van de arm en/of opgezette lymfeklieren in de oksel of lies aan de zijde van respectievelijk de aangedane arm of been. De ziekte gaat gepaard met koorts en griepachtige verschijnselen. Tularemie is in principe met antibiotica goed te behandelen, mits de juiste middelen worden ingezet.