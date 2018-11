Maandag start politie met graven bij woning vermiste Willeke Dost

Maandag start de politie met graven op een perceel in het Drentse Koekange in de zoektocht naar de sinds januari 1992 verdwenen Willeke Dost. Dit meldt de politie vrijdag.

Burgerinitiatief

'De afgelopen dagen is er als gevolg van een burgerinitiatief de nodige aandacht geweest voor de verdwijning van Willeke Dost. Als gevolg van deze aandacht heeft het coldcaseteam alle beschikbare informatie opnieuw tegen het licht gehouden', aldus de politie. Ook is er opnieuw gesproken met een aantal getuigen. Deze herbeoordeling én de verwachtingen van de buitenwereld, hebben na overleg tussen Openbaar Ministerie en politie ertoe geleid dat de politie gaat graven.

Doel van de graafactie

Maandag aanstaande wordt rond 9.00 uur op het perceel aan de Koekanger Dwarsdijk gestart met graven. Doel is om na te gaan of er op deze plek aanwijzingen zijn die leiden tot duidelijkheid over de verdwijning van Willeke Dost, of om volledig uit te sluiten dat het stuk grond die aanwijzingen bevat.

Eerdere zoekacties

Willeke Dost verdween in januari 1992. Vanwege haar verdwijning heeft de politie meerdere malen zoek- en graafacties gehouden. Zo werd in 2010 op hetzelfde perceel, maar op een andere plaats uitgebreid gezocht. Daar werden destijds geen aanwijzingen gevonden. De grond waar nu gegraven gaat worden ligt daarbij in de buurt. Destijds was er geen aanleiding om te zoeken op de plek waar maandag wordt gegraven. In 2013 is de verdwijning van Willeke Dost in handen gekomen van het coldcaseteam.

Betreden niet toegestaan

De politie hecht er veel waarde aan om de actie om maandagmorgen op een gedegen manier uit te kunnen voeren. Om die reden is die dag de nodige expertise aanwezig om mee te kijken tijdens het graafproces. Het stuk grond waar de politie zich op richt mag per direct niet meer worden betreden. Er is cameratoezicht gerealiseerd om zicht te houden op het terrein.

Samenwerking

Bij de voorbereiding van de zoekactie heeft de politie intensief contact met het Openbaar Ministerie, gemeente De Wolden en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De politie vindt het ook van belang om in contact te blijven met de twee initiatiefnemers. Bij het krijgen van duidelijkheid in politieonderzoeken, is de rol van burgerparticipatie steeds belangrijker. Daarbij is een vertrouwensband essentieel.

Nabestaanden

De aandacht voor de verdwijning van Willeke Dost zorgt in de directe omgeving van Koekange en bij de nabestaanden voor veel emoties. Het Openbaar Ministerie en de politie hebben zoveel mogelijk oog voor de emotionele kant die met de graafactie gepaard gaat. Om die reden is de politie in gesprek met de nabestaanden.