Schietpartij in Rotterdam, politie zoekt getuigen

Diverse omwonenden meldden vannacht, de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 november, schoten te hebben gehoord. Eenmaal ter plaatse vond de politie meerdere hulzen en inslagen in een aantal auto’s. Deze zijn in beslag genomen voor onderzoek. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.

Heeft u informatie?

Getuigen vertellen dat er een ruzie aan het schieten vooraf zou zijn gegaan, maar wat zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. De politie kan uw hulp dus goed gebruiken. De politie roept daarom mensen die iets gehoord of gezien hebben en nog niet met de politie hebben gesproken op om contact met hen op te nemen. Ook mensen die beschikken over camerabeelden of andere informatie hebben die van belang is voor het onderzoek worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.