Belgische supporters aangehouden na ongeregeldheden rondom voetbalwedstrijd FC Den Bosch-FC Twente

Een groep van zo’n vijftig voetbalsupporters uit het Belgische Luik was vrijdagavond met een bus naar Den Bosch gekomen. Zij wilden kennelijk de wedstrijd bezoeken maar waren niet in het bezit van een toegangsbewijs. Al voor de wedstrijd zorgde deze groep voor ongeregeldheden en waren ze waarschijnlijk verantwoordelijk voor meerdere vernielingen op en rondom het stadionterrein. Toen de groep te kennen was gegeven dat ze het stadion niet in mochten, keerden zij zich tegen de politie. Daarbij werden agenten onder andere met vuurwerk bestookt. Onze collega’s waren daarom genoodzaakt fors in te grijpen om het geweld dat tegen hen werd gebruikt te beteugelen. De groep vluchtte vervolgens het stadionterrein af en verspreidde zich.

Bus ingesloten

Aan het eind van de avond werd de bus van de Luikse raddraaiers vlak voor z’n terugreis naar België door de mobiele eenheid ingesloten en werd de bus met alle inzittenden overgebracht naar het politiebureau. Daar werd iedereen één voor één gecontroleerd, gefouilleerd en onderworpen aan een controle van hun identiteit. Totaal werden vervolgens acht mannen aangehouden, waarvan zeven die we in elk geval nadrukkelijk linken aan de geweldplegingen en wanordelijkheden. Eén man kon zich niet legitimeren. We vonden bij deze supporters en in hun bus meerdere bivakmutsen. Ook werden in die bus nog enkele zakjes verdovende middelen aangetroffen die werden vernietigd. Na de uitgebreide controle werd de supportersbus met acht passagiers minder aan boord door onze mobiele eenheid de stad uit begeleid en richting België gedirigeerd.

Bewakingsbeelden

Recherchecollega’s in Den Bosch zijn zaterdag gestart met het vervolgonderzoek naar de incidenten bij stadion De Vliert. Verdachten worden gehoord en uiteraard worden beschikbare bewakingsbeelden grondig bestudeerd. Mogelijk komen er daarmee nog meer verdachten in beeld. We sluiten meerdere aanhoudingen in het vervolgtraject dan ook niet uit

Deel beelden met de politie

Mensen die mogelijk met hun smartphone beelden hebben gemaakt van de ongeregeldheden roept de politie op die met hen te delen. Politie: Zorg er met ons voor dat het kleine groepje dat het voor de echte voetballiefhebbers verpest, er niet mee weg komt. Neem contact op met de recherche in Den Bosch via 0900-8844.