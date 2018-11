'Leden van terreurgroep kregen training van politie in vakantiepark Weert'

De training werd gegeven door twee undercoveragenten compleet met wapeninstructies en bomvesten. RTL Nieuws meldt op basis van verschillende bronnen dat de training op 27 september jl. plaatsvond. Bij de training waren vier van de zeven leden van de terreurgroep aanwezig.

Voorafgaande aan de training was in het vakantiehuisje afluisterapparatuur aangebracht. De politie had de hele operatie op touw gezet om zo veel mogelijk bewijs te verzamelen, zo hebben bronnen aan de NOS bevestigd. Direct nadat de verdachten het vakantiepark hadden verlaten, werden de vier mannen door de Dienst Speciale Interventies gearresteerd. Later in Arnhem volgden nog drie aanhoudingen.