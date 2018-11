Kristallnacht herdacht in Portugese Synagoge Amsterdam

Zondag heeft in Amsterdam de Nationale Kristallnachtherdenking in de Portugese Synagoge aan het Jonas Daniël Meijerplein plaatsgevonden. Gerdi Verbeet was de gastspreker van dit jaar. Eddo Verdoner is voorzitter van het Centraal Joods Overleg (CJO). Hij sprak over het belang van de herdenking.

Gewelddadige Jodenvervolging

Met de Kristallnacht op 9 november 1938 in nazi-Duitsland begon de gewelddadige Jodenvervolging. Er werden 1400 synagogen in brand gestoken en vernield. En er werden 7500 Joodse winkels en bedrijven vernield. Op straat vielen 96 doden en 30 duizend Joden werden gevangen genomen. Het is dit jaar tachtig jaar geleden.

'Herdenken en waakzaam zijn'

Volgens Eddo Verdoner is het belangrijk de slachtoffers te herdenken en nu waakzaam te zijn. Over Amsterdam is hij optimistisch: 'De meeste mensen waarderen de smeltkroes. Je moet elkaar waarderen en respecteren. Dat is de beste manier om antisemitisme te bestrijden. Amsterdam maken we samen'.