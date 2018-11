OM eist celstraffen tot 2,5 jaar voor voorbereiden helikopterkaping

Gevangenis Roermond

'Zij wilden de helikopter gebruiken om een man te bevrijden uit de gevangenis in Roermond. De 5 andere verdachten worden vrijgesproken van het voorbereiden van de kaping: de rechtbank kan niet vaststellen dat zij wisten dat er een helikopter gekaapt zou worden', aldus de rechtbank.

Bevrijding voorkomen

Een persoon die zich als iemand anders voordeed boekte vorig jaar een helikopter bij Helicentre Lelystad. Een medewerker van het Helicentre kreeg argwaan en belde daarop met de politie. De politie startte een onderzoek en deed zich voor als een medewerker van het Helicentre, luisterde telefoons af, verrichtte observaties, plaatste bakens onder auto’s en zette andere opsporingsmiddelen in. Uiteindelijk greep de politie in, nog voordat ze in de helikopter stapten. De politie heeft daarmee voorkomen dat een gevangene kon worden bevrijd en heeft een vermoedelijk zeer ernstige en gevaarlijke situatie voorkomen.

Geen poging, wel voorbereiding

Het Openbaar Ministerie legde de mannen poging tot kaping van de helikopter en een poging tot bevrijding van de gevangene)ten laste. Voor poging moeten de daders echter zijn begonnen met de uitvoering van een strafbaar feit. Omdat de politie de mannen aanhield voordat sprake was van een begin van de uitvoering, kan de poging tot kaping en bevrijding bij geen van de verdachten bewezen worden.

Voorbereidingen

Wel vindt de rechtbank bewezen dat 4 van de mannen al waren begonnen met voorbereidingen voor de kaping: ze hadden een tas met wapens en munitie in een auto gereedstaan vlak bij de plaats waar de kaping zou plaatsvinden. Bij de andere 5 verdachten kan de rechtbank niet vaststellen dat zij wisten van de kaping. Ook zijn zij niet te linken aan de tas met wapens die daarvoor gebruikt zouden worden.

Gevangenisstraffen

Omdat de rechtbank de (ernstiger geachte) poging kaping en bevrijding niet bewezen acht, legt zij de mannen lagere straffen op dan de officier van justitie heeft geëist: 3 mannen krijgen 30 maanden celstraf en 1 man 24 maanden. Van de 5 verdachten die ook van de voorbereiding van de kaping worden vrijgesproken, krijgen er 2 wel celstraffen (12 maanden en 1 maand) voor de wapens die bij hen werden aangetroffen.

Levensgevaarlijk plan

De rechtbank neemt het de verdachten zeer kwalijk dat zij een dergelijk levensgevaarlijk plan hebben voorbereid, met pistoolmitrailleurs en andere wapens. Mogelijk grof geweld en wapengebruik zou dus waarschijnlijk niet worden geschuwd. Deze mannen hebben hiermee een totaal gebrek aan respect voor de rechtsorde getoond. Het is niet aan de verdachten te danken dat dit misdadige plan niet ten uitvoer is gebracht. Het is dankzij het kordate optreden van het personeel van het Helicentre en de politie dat dit plan vroegtijdig is verijdeld en de verdachten aangehouden konden worden.