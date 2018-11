OM eist 9 jaar cel in Amersfoorts familiedrama op partyboot

Maandag heeft het Openbaar Ministerie (OM) in hoger beroep een celstraf van negen jaar geëist tegen een 53-jarige inwoner uit Amersfoort. 'Verdachte is volgens de officier van justitie in hoger beroep, de advocaat-generaal, verantwoordelijk voor de dood van een toen 25-jarige man', zo meldt het OM maandag.

Acht jaar cel bij rechtbank

Daarmee sluit de advocaat-generaal (AG) aan bij de eis van de officier van justitie. De rechtbank in Utrecht veroordeelde verdachte op 28 juni 2017 vanwege doodslag tot een gevangenisstraf van acht jaar.

Familiedrama

In de nacht van 26 op 27 november 2016 draaide een gezellig familiefeest in Amersfoort op een partyboot uit een op een regelrecht familiedrama. In die nacht eindigde het leven van het slachtoffer omdat verdachte, een aangetrouwde oom, hem met een mes neerstak. Dat onder de ogen van de toen 8-jarige dochter van verdachte.

Doodslag

In hoger beroep gaat het niet om de vraag of het slachtoffer om het leven is gekomen door dat mes van verdachte. Aan bod is de vraag hoe de dood juridisch moet worden beoordeeld. Het OM vindt dat er sprake is van doodslag. “Verdachte beweert dat het slachtoffer het mes in zijn eigen buik heeft gestoken en dat het een ongeluk was. Dat is in onze ogen niet het geval”, aldus de AG voor het gerechtshof in Arnhem.

Geen noodweer

Het slachtoffer zelf had geen wapen bij zich op het moment van confrontatie, verdachte wel. De laatste heeft uiteindelijk dat mes gebruikt in het conflict, waarbij hij volgens de AG zou hebben kunnen weten dat iemand dodelijk gewond kan raken bij het gebruik ervan. Daarnaast waren er ook andere mogelijkheden om het conflict op te lossen. De AG: 'Er kan dus in dit geval geen sprake zijn van noodweer.' Het gerechtshof doet op 26 november 2018 uitspraak in deze zaak.