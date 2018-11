OM vervolgt man wegens doden vrouw tijdens zeilreis

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland gaat over tot vervolging van een 63-jarige man vanwege de dood van zijn 54-jarige vrouw uit Heino. Zij is 19 september 2015 dood aangetroffen op een zeilschip voor de kust van Colombia.

De man verklaarde dat hij en zijn echtgenote op het schip zijn overvallen, maar justitie verdenkt hem ervan dat hij zijn vrouw om het leven heeft gebracht.

Het OM heeft recent afspraken gemaakt met de autoriteiten in Colombia over vervolging in Nederland. Politie en justitie in Colombia en Nederland werken vanaf september 2015 samen aan deze zaak. Een delegatie van de Nederlandse politie is twee keer in Colombia geweest. Ze heeft daar getuigen gehoord en sporenonderzoek gedaan op het schip.

De advocaat van de verdachte is ingelicht over de beslissing van het OM. De verdachte verblijft in Nederland. De (eerste) rechtszitting heeft waarschijnlijk plaats in de eerste helft van 2019.