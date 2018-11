Rottepolderplein gaat in 2023 op de schop

30 miljoen

'De minister trekt 30 miljoen euro uit voor de vernieuwing van het knooppunt waar de A9, A200 en N205 kruisen', aldus het ministerie. Het Rottepolderplein is een van de oudste knooppunten van Nederland. Dagelijks staan mensen die van en naar hun werk moeten hier in de file. Dat komt omdat het verkeer elkaar onnodig veel kruist. De minister wil de verschillende verkeerstromen op het knooppunt van elkaar scheiden. Dat verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid.

'Evergreen in fileberichten'

Minister Van Nieuwenhuizen: 'Het Rottepolderplein is een evergreen in de file-berichten. Het is een complex plein met veel invoegend en afslaand verkeer. We gaan aan het werk zodat we het toenemende verkeer tussen Amsterdam, Schiphol en Haarlem soepeler kunnen afwikkelen. Dat is een mooi vooruitzicht voor de weggebruiker die hier nu dagelijks in de file staat. Het is ook belangrijk met het oog op de toekomst. De komende decennia gaan hier steeds meer mensen wonen, met een half miljoen mensen een stad met de omvang van Den Haag. Allemaal mensen die de weg opgaan voor familiebezoek of werk.'

Uitwerking

De komende tijd zal het ministerie samen met de regio uitwerken hoe het knooppunt het beste opnieuw kan worden ingericht. Naar verwachting gaat rond 2023 de schop in de grond. Vooruitlopend hierop worden tal van maatregelen genomen om de doorstroming op de korte termijn te verbeteren, zoals een aanpak om werknemers buiten de spits te laten reizen.

Bereikbaarheidsprogramma rond Amsterdam

De vernieuwing van Rottepolderplein maakt onderdeel uit van een groot bereikbaarheidsprogramma voor het hele gebied rondom Amsterdam (Metropool Regio Amsterdam). De regio groeit tot 2040 met 250.000 extra woningen. De minister heeft eerder dit jaar opdracht gegeven om samen met de regio in kaart te brengen hoe dit gebied tot 2040 bereikbaar blijft. Van Nieuwenhuizen: 'We zien dat het ontzettend goed gaat met de steden en de gemeenten eromheen. Dat is goed nieuws, maar we moeten echt de schouders eronder zetten om het gebied ook bereikbaar te houden.' De uitkomsten van de onderzoeken naar mogelijke maatregelen aan de snelwegen in de regio voor de langere termijn worden verwacht in 2019.