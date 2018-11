FIOD neemt 19.000 kg waterpijptabak in beslag

De FIOD heeft op 14 november in Helmond 19.000 kg waterpijptabak in beslag genomen. Twee mannen van 28 en 34 jaar uit Helmond zijn aangehouden op verdenking van accijnsfraude.

De Douane kwam een partij van 12.000 kilo op het spoor na een tip uit het buitenland. Deze partij zat in een zeecontainer afkomstig uit Dubai. De container stond bij een loods in Helmond. Bij de doorzoeking van een tweede loods werd nog een partij tabak van 7.000 kilo gevonden.

In totaal werden twee loodsen en drie woningen in Helmond doorzocht. De FIOD heeft beslag gelegd op 10.000 euro contant geld en een auto. Ook werden drie slagwapens en munitie aangetroffen, die zijn overgedragen aan de politie.

Waterpijptabak is een product dat je zonder vergunning en accijnsafdracht niet mag produceren of voorradig mag hebben. Wanneer deze partij waterpijptabak op de Nederlandse markt terecht was gekomen, zou vermoedelijk ruim 2,8 miljoen euro aan accijns zijn ontdoken.

In het onderzoek werken het HARC-team Amsterdam van de FIOD, de Douane en de politie nauw samen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.