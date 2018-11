'Doodgeschoten verkoper uit Arnhem toevallig op plek liquidatie Enschede'

De 62-jarige Max Klaassen had in Huissen een klein bedrijfje in kunstmest en plantenvoeding. Hij staat als eenmanszaakje in geschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandels. Sinds 2015 was hij franchisenemer voor een internationaal opererend bedrijf. Dit schrijft onder meer RTV Oost. Dat de Arnhemmer in de growshop was net op het moment dat daar een liquidatie plaats had, wordt door buurtbewoners gezien als 'brute pech'. Ook de politie gaat ervan uit dat Klaassen een onschuldig slachtoffer is van de liquidatie, zo weet de regionale krant Tubantia. De man had een bonafide bedrijfje en geen banden met de criminele wiethandel. Klaassen bezocht eerder die dag als vertegenwoordiger een aantal klanten in Deventer en reed toen door naar Enschede.