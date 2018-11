Brandweer gestrikt bij loze melding woningbrand

Vrijdagmiddag werd melding gemaakt van een gebouwbrand aan de Goudsbloemstraat in Vlaardingen. Brandweer en politie zijn vervolgens met spoed ter plaatse gegaan.

Veter

Gewapend met een ram om mogelijk een voordeur te ontzetten is de brandweer het flatgebouw binnen getreden. Al snel bleek dat kaarsvuur voor brand was aangezien. Een jongetje dat buiten stond zag vervolgens zijn kans schoon de hulpverleners te strikken voor het vastmaken van zijn schoenveter en zo was er toch nog iemand 'uit de brand' geholpen.