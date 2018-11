8 jaar gevangenisstraf en TBS voor doodslag bij Jacobijnerkerkhof in Leeuwarden

Ruzie over betaling van drugs

Verdachte had drugs bij het slachtoffer en diens compagnon gekocht en had dit nog niet betaald. Verdachte werd kwaad op het slachtoffer toen het slachtoffer hem eerder op de 10e oktober bij een supermarkt hierop in het bijzijn van anderen aansprak. 's Avonds is verdachte naar de woning van het slachtoffer gegaan. Hier is het wederom tot een woordenwisseling gekomen. Ondanks het feit dat verdachte toen de woning heeft verlaten en het slachtoffer de deur had gesloten, zijn zij elkaar korte tijd later weer tegengekomen en is de ruzie uit de hand gelopen. Verdachte heeft daarbij het slachtoffer twee keer met een mes gestoken, ten gevolge waarvan het slachtoffer is overleden.

Strafoplegging

Alhoewel het Pieter Baan Centrum geen TBS heeft geadviseerd, zal de rechtbank wel TBS met dwangverpleging opleggen. Bij verdachte is sprake van een antisociale persoonlijkheidsstoornis met een beperkte impulscontrole en agressieregulatie. Verdachte heeft in een impuls en eigenlijk om niets een persoon doodgestoken. De rechtbank heeft overwogen dat daarom de algemene veiligheid van personen de oplegging van TBS met dwangverpleging vereist.

Daarnaast legt de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op van 8 jaren. Verdachte moet tevens schade vergoeden aan de moeder van het slachtoffer. Deze schade (€ 2.265,66) bestaat uit bijkomende kosten voor de begrafenis.