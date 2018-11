Frisbee zeehond had lange lijdensweg

Eind vorige maand kreeg een in een frisbee verstrikte zeehond veel aandacht op social media. Uit nader onderzoek van Zeehondencentrum Pieterburen en de diergeneeskundige faculteit van Universiteit Hannover blijkt dat de luchtpijp van de zeehond zwaar beschadigd was door de frisbee en het dier een ernstige longontsteking had. Ook wijst alles er op dat de jonge Grijze zeehond een lange lijdensweg heeft gehad, aangezien deze minstens 4 weken met de frisbee om de nek heeft rondgezwommen.

Zaterdag 27 oktober vond de Eerste Hulp Bij Zeehonden (EHBZ) twee zeehonden die verstrikt waren geraakt in afval en dit niet hadden overleefd. Zij posten hierover op Facebook en prompt kreeg het bericht veel aandacht vanwege de schokkende beelden. Het enorme probleem van de plastic soep is voor veel mensen niet nieuw, maar met name de zeehond die een grote wond om de nek had door een frisbee maakte wrange emoties los. Beide dieren werden naar Zeehondencentrum Pieterburen vervoerd voor nader onderzoek.

Uit dit onderzoek is gebleken dat de "frisbee zeehond" niet alleen een ernstige wond had, maar ook een zware infectie in de longen. Monsters van de wond en longen werden onderzocht door de afdeling pathologie van de diergeneeskundige faculteit van universiteit Hannover. Uit dit onderzoek blijkt dat de frisbee niet alleen in de speklaag van de nek heeft gesneden, maar zo diep doordrong dat het de luchtpijp van de zeehond beschadigde. De verwondingen aan de luchtpijp hebben waarschijnlijk de weg vrij gemaakt voor de longontsteking waar het dier aan leed. Bovendien wijst het onderzoek uit dat de wond al minstens 4 weken oud was, een lange lijdensweg dus voor een jonge Grijze zeehond.

Het onderzoek laat zien dat er bij zeehonden die verstrikt zijn geraakt in afval meer aan de hand kan zijn dan alleen verwondingen. De dieren zijn zo sterk dat ze er weken mee rondzeulen, waardoor infecties en andere secundaire complicaties kunnen optreden. De EHBZ en het Zeehondencentrum blijven zich inzetten voor schone zeeën en stranden en roepen het publiek op hen bij te staan de plastic soep te verminderen. Iedere vorm van zwerfvuil kan groot dierenleed veroorzaken en wat met relatief weinig inspanning voorkomen worden door het op te ruimen. Zo organiseert het centrum maandelijkse “beach clean-ups” in de haven van Lauwersoog.