Verdachten van inbraak belanden met auto in sloot

De politie heeft op vrijdagavond 16 november in Nijkerk twee mannen aangehouden die worden verdacht van een inbraak in Putten. Het tweetal raakte met hun auto van de weg toen zij op de vlucht sloegen voor de politie. Het gaat om een 29-jarige man uit Woudenberg en een 17-jarige Amersfoorter.

Agenten zagen even voor middernacht een auto rijden op de rotonde van de Nijkerkerstraat en besloten hem te controleren. Toen zij de bestuurder een stopteken gaven, ging deze er met hoge snelheid vandoor. Op de Putterstraatweg hadden de agenten even geen zicht meer op het voertuig. Toen zij een bocht uitkwamen, zagen zij dat de auto aan de rechterzijde van de weg op zijn kant in een sloot lag.

Aanhouding

De bestuurder kon direct worden aangehouden. De bijrijder ging er vandoor, maar kon na een korte achtervolging te voet ook in de kraag worden gevat. Hij klaagde over pijn in zijn rug en is door ambulancepersoneel ter controle neemgenomen naar het ziekenhuis. In de auto werd door de agenten inbrekerswerktuig aangetroffen. Ook lagen er tassen bij de auto met daarin goederen die mogelijk van diefstal afkomstig waren.

Melding woninginbraak

Even later, rond 01.30 uur, kwam er een melding binnen van een woninginbraak aan de Kerkstraat in Putten. Het signalement van de twee mannen die hier zouden hebben ingebroken, kwam overeen met het tweetal uit de gecrashte auto. Ook bleken de spullen die bij de auto zijn aangetroffen, afkomstig van de inbraak in Putten. De politie onderzoekt de zaak.