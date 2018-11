Kind fiets tegen paal in Vlaardingen

Een ambulance en de traumahelikoper zijn zaterdagavond opgeroepen voor een aanrijding op de Melis Stokelaan in Vlaardingen. De politie en ambulance waren snel ter plaatse.

Er bleek een kind tegen een paal te zijn gefietst. Zijn letsel viel gelukkig mee en de traumahelikopter was niet nodig. Het kind is door ambualncepersoneel nagekeken en later naar het ziekenhuis gebracht.