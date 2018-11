VVD: niet politiek maar rechter moet beslissen over uitgeprocedeerde asielzoeker

De partij wil af van de zogenoemde 'discretionaire bevoegdheid'. Met die bevoegdheid kan de staatssecretaris in 'schrijnende gevallen' voorkomen dat iemand die is uitgeprocedeerd het land wordt uitgezet. Volgens VVD-Kamerlid Azmani is deze gang van zaken oneerlijk. Azmani vindt ook dat de bevoegdheid onnodig veel druk legt op de schouders van de staatssecretaris. Dit meldt onder meer de NOS maandag.

Mark Harbers (VVD) is de huidige staatssecretaris voor Asielzaken. Hij gebruikte zijn discretionaire bevoegdheid onder meer voor de kinderen Lili en Howick. Zij zouden worden uitgezet naar Armenië, maar mochten na protestacties en veel aandacht in de media toch in Nederland blijven.