EOD doet onderzoek naar mogelijk niet afgegaan explosief bij plofkraak Zaandam

Maandagochtend is er een plofkraak gepleegd op een pinautomaat aan de Vrieschgroenstraat in Zaandam.

Twee daders zijn nog voortvluchtig. Direct na de kraak zijn vermoedelijk twee personen in donkere kleding weggereden op een scooter in de richting van het Prins Bernardplein. De omgeving is afgezet en een aantal winkelpanden zijn ontruimd. De politie doet samen met de Explosieven Opruimingsdienst onderzoek naar een mogelijk niet afgegaan explosief. Of er iets is buitgemaakt is onbekend.

De politie is op zoek naar getuigen.