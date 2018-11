FNV: AZN wil petitie ambulancepersoneel niet in ontvangst nemen

Petitie

'Hierdoor wordt de sector nog onaantrekkelijker om in te werken. Om dit te voorkomen wilden vele ambulancemedewerkers een petitie met nadere eisen aanbieden aan AZN-voorzitter Han Noten, maar die nam maandag 19 november niet de moeite deze in ontvangst te nemen', aldus FNV.

'Bezuiniging'

‘Dat AZN niet komt opdagen en de vele medewerkers daarmee in de kou zet, valt te verklaren’, zegt Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. ‘AZN sloot immers afgelopen week een actieplan met minister Bruins en de zorgverzekeraars. Deze drie partijen spraken af dat het huidige budget wordt bevroren, ondanks de groeiende vraag naar ambulancezorg. Dat maakt het dus gewoon een bezuiniging’.

'Ambulancepersoneel de dupe'

FNV Zorg & Welzijn vindt dat de cao niet weer onderdeel mag zijn van zo’n ‘deal’ waar het ambulancepersoneel de dupe van wordt. In 2011 moest er een eigen cao Ambulancezorg komen in ruil voor de tijdelijke vergunningen voor ambulancezorg. Veel ambulancepersoneel leverde toen al arbeidsvoorwaarden in en ziet dat nu weer gebeuren.

'Functie uitgekleed'

Seifert: ’Het gesloten principeakkoord over de nieuwe cao tussen AZN en CNV geeft slechts uitvoering aan de vorige week gemaakte afspraken tussen AZN, de zorgverzekeraars en de minister. Zeer waarschijnlijk onder toezegging voor de vergunningen na 2019. Zo wordt de functie van ambulanceverpleegkundige ‘uitgekleed’ en wordt de loonvorming uit de cao weggesluisd, zodat de bonden daar geen directe invloed meer op hebben.

Eisen petitie

De 2.050 ondertekenaars van de petitie eisen naast een structurele loonsverhoging, behoud van hun onregelmatigheidstoeslag en meer gezonde werk- en rusttijden. Maar vooral willen ze zeggenschap over hun eigen loonontwikkeling, salarisperspectief voor nieuwe collega’s, een fatsoenlijke ouderenregeling en reparatie van het AOW-gat. Via detacherings- en uitzendbureaus kunnen ambulanceverpleegkundigen loonschaal 10 (fwg 60) verdienen, terwijl dit in het gesloten principeakkoord loonschaal 9 (fwg 55) is. Dit zal vooral de uitstroom naar die bureaus vergroten en de hoognodige instroom niet bevorderen. Seifert: ‘Dat is precies waarom wij het principeakkoord niet hebben getekend. Omdat AZN met de minister en verzekeraars in het gesloten convenant over deze onderwerpen niets heeft afgesproken, worden deze eisen ook in de cao genegeerd.’

Tussenstand

‘Vandaar deze massale oproep om betere afspraken te maken. Als AZN dit cao-principeakkoord wel doorzet, dan is AZN verantwoordelijk voor de onrust, demotivatie en leegloop onder de werknemers. Van alle ondertekenaars is de helft wel en de andere helft niet lid van een vakbond. Een zeer grote groep ambulancemedewerkers vindt dat dit akkoord het werk op de ambulance niet ten goede komt. Overigens is dit slechts een tussenstand, want ambulancepersoneel kan nog blijven tekenen op de website van FNV.’

Acties gaan door

Naast de petitie organiseren ambulancemedewerkers ook stiptheidsacties en werkonderbrekingen in het hele land. Op woensdag 21 november houden ambulancemedewerkers van de regio Rotterdam een demonstratieve werkonderbreking van 10.00 tot 12.00 uur. Deze wordt gehouden op het Eendrachtsplein. Tijdens de werkonderbreking vervalt al het geplande personenvervoer, maar gaan spoedritten gewoon door.