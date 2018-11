Politie vat verdachten vlak na plofkraak Nieuwkoop in de kraag

In de nacht van zondag op maandag heeft de politie twee verdachten aangehouden op verdenking van het plegen van een plofkraak op een geldautomaat aan het Kennedyplein in Nieuwkoop. Dit meldt de politie maandag.

Politiehelikopter

Rond 04.00 uur kreeg de politie de melding van een plofkraak op de geldautomaat. Met behulp van de politiehelikopter troffen agenten enige tijd later in Nieuwkoop een busje aan, waarin twee personen zaten. Deze twee personen zijn aangehouden, en zitten in volledige beperkingen. Dit houdt in dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

EOD

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) deed ter plaatse onderzoek aan het busje. Omdat tijdens dit onderzoek een verdacht pakketje werd aangetroffen, werden de omliggende appartementen enige tijd ontruimd. De bewoners van deze appartementen kregen tijdelijk onderdak in een nabijgelegen sporthal.

Onderzoek

Nadat de EOD het pakketje had veiliggesteld, konden de bewoners weer naar huis. De politie doet nog verder onderzoek naar de plofkraak en vraagt getuigen van de plofkraak die iets hebben gezien of en of gehoord om contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.