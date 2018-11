Gewonden bij aanrijding gestolen vrachtauto met personenauto's afrit A76

Zeven personenauto's

'In verband met het onderzoek naar de toedracht op de kruising van de afrit A76 met de Rijksweg Zuid worden er verkeersregelaars ingezet de komende tijd', aldus de politie. Rond 11.30 uur reed de vrachtauto vanuit de richting België vanaf de A76 de afrit 2 bij Gelen op. Bovenaan de kruising met de Prins Mauritslaan met de Rijksweg kwam de vrachtauto door nog onbekende oorzaak in aanrijding met zeven personenauto’s.

Vrachtwagen gestolen

De hulp van een traumahelikopter is ingeroepen. Een persoon raakte zwaargewond en is met een andere gewonde overgebracht naar het ziekenhuis. Twee andere lichtgewonden zijn naar de huisarts gegaan voor medische behandeling. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de vrachtwagen is gestolen in België. De bestuurder is aangehouden en zal door de politie worden gehoord, ook hij is overgebracht naar het ziekenhuis voor medische behandeling.

Verkeerssituatie

De verwachting is dat de komende uren er nog verkeershinder bij de kruising is als gevolg van het technisch onderzoek door het team VerkeersOngevallen Analyse (VAO) naar de toedracht van het verkeersongeval. Er worden door de hulpdiensten samen met de gemeente gezorgd voor passende maatregelen om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen op de kruising. Hiervoor worden er ook verkeersregelaars ingezet. Automobilisten worden opgeroepen om rekening te houden hiermee en indien mogelijk een alternatieve afrit te kiezen als ze in Geleen of Neerbeek moeten zijn.