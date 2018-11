Auto rijdt fietser aan en gaat er vandoor

Op de Deltaweg in Vlaardingen heeft woensdag een zware aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser. De bestuurder reed na de aanrijding direct door.

Zoekactie

De politie is direct een grote zoekactie naar de dader gestart. Het slachtoffer raakte dusdanig gewond dat ondersteuning van het Mobiel Medisch Team (MMT) nodig was dat per traumahelikopter ter plaatse kwam.

Ziekenhuis

Na behandeling is het slachtoffer met spoed onder begeleiding van de arts naar het ziekenhuis gebracht. De verkeerspolitie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.