Brand in hotelkelder Weena Rotterdam

Donderdagochtend is even voor 11.00 uur in de kelder van een pand aan Weena in Rotterdam brand uitgebroken. Dit meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond donderdag.

Hulpdiensten ter plaatse

'De hulpdiensten waaronder brandweer en ambulance zijn ter plaatse. Het gaat om een brand in de kelder van een hotel', aldus de Veiligheidsregio. Naast het onderzoek dat brandweer doet naar de brand binnen, wordt ook het gehele pand gecontroleerd om te zien of echt iedereen buiten is.

Update 11.30 uur

'Het pand is inmiddels volledig ontruimd, mensen zijn uit eigen beweging naar buiten gegaan. Het betrof een brand in een spouwmuur, en deze is nu uit. Rook heeft zich wel door het pand verspreid. Alle personen die het pand hebben verlaten, zijn aan de overzijde van de straat opgevangen', aldus de Veiligheidsregio.

Metingen

De brandweer is gestart met ventilatie om de rook uit het pand te laten verdwijnen. Ook worden brandweermensen ingezet om in het pand metingen op koolmonoxide te verrichten.

Update 12.00 uur

De brand heeft niet in de kelder gewoed maar in een spouwmuur aan de buitenzijde van het pand. De brandweer verricht nog sloopwerkzaamheden ter controle en heeft het sein brand meester gegeven. Drie personen zijn vanwege rookinhalatie nagekeken door ambulancepersoneel. Er hoeft niemand naar het ziekenhuis.