Dodelijk ongeval op A2 door spookrijder

Bij een ongeval met een spookrijder op de A2 bij Maarheeze (Eindhoven-Maastricht) is een persoon om het leven gekomen.

De spookrijder zelf raakte zwaargewond.

Tussen Valkenswaard en Maarheeze botsten donderdagavond rond 21.00 uur een spookrijder frontaal op een andere auto. De bestuurder van die andere auto is daarbij overleden. De spookrijder raakte bekneld en moest door de brandweer uit zijn auto bevrijd worden. Hij is zwaargewond. In beide auto's zaten geen andere passagiers. Dit meldt het Eindhovens Dagblad donderdag.

De hulpdiensten, waaronder de brandweer, rukten met meerdere voertuigen uit. Er werden daarnaast ook twee traumahelikopters opgeroepen.

De A2 in de richting van Weert blijft voorlopig nog afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via Venlo, via de A67 en de A73.