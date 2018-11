Verdachte belt zelf politie na steekpartij in Breda

Bij een steekpartij in Breda is vrijdagmorgen een man gewond geraakt. Dit maakte de politie bekend.

Het steekincident vond plaats op de Schimmelpennickstraat. De politie laat weten dat het slachtoffer aanspreekbaar was en naar een ziekenhuis is gebracht.

Verdachte belt politie

Meerdere eenheden van de politie gingen opzoek naar de dader. Deze kon in de omgeving worden aangehouden nadat deze zelf met de politie had gebeld. De politie heeft een mes in beslag genomen

Het is nog onduidelijk wat de toedracht is van de steekpartij. De dader zal gehoord worden en het mes onderzocht