Politie laat nephelpdesk criminelen Zuid-Azië uit de lucht halen

Hoog in Google-ranking

'Over de site is een groot aantal aangiftes gedaan. De werkwijze komt veelal overeen met de oplichting waarbij de naam van Microsoft wordt misbruikt', aldus de politie. Van de slachtoffers had meer dan de helft via Google gezocht naar hulp bij computerproblemen. De site scoorde hoog in de Google-ranking, wat bij veel slachtoffers vertrouwen opwekte.

Vervalst

De criminelen achter deze website hadden domeinnamen met bijbehorende website aangemaakt die leken op de namen van grote bedrijven zoals Norton, McAfee, Outlook, Google en Adobe. Op deze nep websites stonden veelal Nederlandse helpdesk telefoonnummers. Wie dit telefoon nummer belde, dacht doorverwezen te worden naar een helpdesk van het desbetreffende bedrijf. In werkelijkheid bleek het Nederlandse nummer door te zijn geschakeld naar het netwerk van de criminelen in het buitenland.

Opgelicht

‘We gaan je helpen van je computerprobleem af te komen, klinkt het in het Engels met een veelal Indiaas accent. Maar dat kost wel honderden euro’s. Vervolgens wordt er geld betaald terwijl het probleem niet wordt opgelost. Op deze manier word je dus opgelicht’, vertelt een cybercrime- rechercheur van de politie. ‘Dit noemen we tech support scam of helpdeskfraude. Je denkt contact te hebben met een helpdesk maar in werkelijkheid blijken het criminelen uit Zuid-Azië te zijn.’

Exacte kopie alweer online

De politie en het Openbaar Ministerie zijn er, mede dankzij de aangiftes, in geslaagd de domeinnaam en website uit de lucht te halen. Jammer is dat onmiddellijk na deze actie een exacte kopie van de site is verschenen onder de naam ‘klantenservicetelefoonnederland.nl’. Deze scoort nog niet hoog in de Google-resultaten, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn.

Varianten

Daarnaast waarschuwt de politie voor varianten van de klantenservicenederland-pagina’s. Soortgelijke websites die een net iets andere naam gebruiken zoals klantenservicenummernederland.com, mcafeeklantenservicenederland.nl en nortonklantenservicenederland.blogspot.com. Deze sites hebben vaak dezelfde opmaak, alleen de naam van het bedrijf of het Nederlandse telefoonnummer is anders. De politie haalt samen met de autoriteit Consument en Media (ACM) de valse nummers uit de lucht.

Waarschuwing

De politie waarschuwt voor deze nieuwe sites en adviseert altijd de officiële site te raadplegen van het bedrijf dat iemand nodig heeft. Mocht een Engelssprekend helpdeskmedewerker zich melden, is het advies direct het contact te verbreken. De legale bedrijven zullen in Nederland altijd Nederlandstalige helpdeskmedewerkers in dienst hebben.