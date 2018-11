Flinke rookontwikkeling bij woningbrand Schiedam

De brandweer van Schiedam is vrijdagavond om 18.15 uur gealarmeerd voor een woningbrand. In een flatwoning aan het Bachplein was brand uitgebroken.

Brandende bureaustoel

Er is enige tijd sprake geweest van een flinke rookontwikkeling. Uit de woning is een brandende bureaustoel gehaald. Een moeder, kind en een hond zijn in de opgeroepen ambulance nagekeken. De brandweer had na aankomst het vuur relatief snel onder controle en kon binnen 10 minuten het sein "incident meester" geven.