Politieactie Noordplein Rotterdam: 9 voertuigen in beslag en 43.000 euro geïnd

Aan het Noordplein in Rotterdam hield de politie vrijdagavond, samen met de belastingdienst, de FIOD en de douane, een grootschalige verkeerscontrole waarbij 9 voertuigen en namaakkleding in beslag werden genomen en ruim 43.000 euro geïnd. 'Ook werden diverse bekeuringen uitgeschreven', zo laat de politie zaterdag weten.

Namaakkleding

Tijdens de zogenaamde VIGOR-actie werden drie personen aangehouden. Een man werd aangehouden omdat het vermoeden ontstond dat hij in nagemaakte kleding van een exclusief merk handelde. De kleding werd in beslag genomen. Bij de woning van de verdachte werd nog meer namaakkleding aangetroffen en in beslag genomen. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak.

Beslag op 9 voertuigen en ruim 43.000 euro geïnd

De belastingdienst legde beslag op 9 voertuigen en inde in totaal ruim 43.000 euro tijdens de actie. Daarnaast worden er diverse onderzoeken gestart door de FIOD en de belastingdienst om vast te stellen waarom de inkomsten niet overeenkomen met wat is aangetroffen.

Rijden zonder rijbewijs

Ook werden een man van 25 en een man van 54 jaar, beiden uit Rotterdam, aangehouden voor het rijden met een ingevorderd rijbewijs. Omdat het voor de 54-jarige man de derde keer was dat hij betrapt werd op rijden zonder geldig rijbewijs, werd zijn auto in beslag genomen.

Bekeuringen

Een auto werd buitengebruik gesteld door de politie in verband met openstaande bekeuringen met een totale waarde van rond de 950 euro. Er werden diverse bekeuringen uitgeschreven voor onder andere het niet handsfree telefoneren, niet juist dragen van de gordel, gladde banden en niet geluidsdichte uitlaat.

Ondermijning

VIGOR is het Latijnse woord voor daadkracht. De VIGOR-actie is een onderdeel van de strijd tegen ondermijning. Bij ondermijning raken de zogenoemde boven- en de onderwereld verstrikt en wordt de integriteit van de bovenwereld aangetast. Ondermijning heeft allerlei verschijningsvormen, waaronder drugshandel, spookbewoning, vastgoed en onduidelijke geldstromen.