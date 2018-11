OM eist tot 9 jaar cel voor uit Syrië gevluchte terreurverdachten

Jabath el Nusra en IS

'De twee worden ervan verdacht in Syrië actief te zijn geweest voor terroristische organisaties als Jabath el Nusra en IS', aldus het OM. Bovendien zouden ze zich schuldig hebben gemaakt aan de smokkel van ten minste één andere Syriër naar Nederland. De officier benadrukte dat er geen aanwijzingen zijn dat de twee zich in Nederland met terroristische activiteiten hebben bezig gehouden.

AIVD

De twee waren in 2015 naar Nederland gekomen. In juli 2017 komt er een ambtsbericht van de AIVD. Daarin wordt gewag gemaakt van de sympathieën van de twee, en bovendien wordt bekend dat de oudste, een nu 27-jarige man, een hennepkwekerij zou hebben. Inderdaad wordt in de woning van de man in Oosterhout een kwekerij aangetroffen, in drie van de vier kamers. Ook zouden er eerdere oogsten zijn geweest.

Chatberichten

In de telefoon van de man worden chatberichten en foto’s gevonden die erop duiden dat hij betrokken zou zijn geweest bij terrorisme in Syrië. De man zou sluipschutter zijn geweest en zeker 14 mensen gedood hebben. Ook in de telefoon van de andere man worden dergelijke berichten gevonden. Bovendien blijkt de betrokkenheid uit de tijdlijn van zijn Facebookprofiel uit 2014. De twee worden opnieuw aangehouden, vlak nadat ze behulpzaam zijn geweest bij het naar Nederland halen van een andere Syriër.

Lokale strijders

Volgens de officier ligt in de media en bij de rechtspraak vaak de nadruk op buitenlandse strijders, in Irak of Syrië, 'maar de meeste deelnemers aan terroristische groeperingen als Jabath el Nusra en IS waren, net als deze twee verdachten, toch echt afkomstig uit de lokale bevolking'. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.