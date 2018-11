Steunbetuigingen overvallen bejaarde vrouw (85) 'dragen bij aan herstel'

De 85-jarige vrouw die vorige week zaterdag in de avond gewond raakte bij een mislukte straatroof op het Cassandraplein in Eindhoven heeft de afgelopen week honderden steunbetuigingen gekregen in de vorm van social media, kaartjes en bloemen, zo meldt de politie zaterdag.

Ongeloof

Op social media werd en wordt vol ongeloof gereageerd op wat het slachtoffer is overkomen. Vele honderden steunbetuigingen kwamen bij de politie binnen in de vorm van berichtjes via social media en kaartjes voor de vrouw, onder meer als gevolg van een actie van Omroep Brabant. 'Alle kaartjes zijn zaterdag afgegeven bij mevrouw', meldt de politie.

'Alle lieve kaartjes, berichtjes en bloemen doen mij erg goed'

Zij is op dit moment thuis en wil de tijd nemen om bij te komen van wat haar is overkomen: "Alle lieve kaartjes, berichtjes en bloemen die ik heb ontvangen doen mij erg goed. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven want dit draagt echt bij aan mijn herstel. Laten we hopen dat de dader snel kan worden opgepakt", zo laat ze weten vanuit haar woonkamer die is gevuld met honderden kaartjes en vele bloemstukken. Om alles een plekje te kunnen geven is het voor het slachtoffer belangrijk om rust te hebben. 'Wij doen namens het slachtoffer en haar familie dan ook een klemmend beroep op iedereen om haar rust te gunnen', aldus de politie.

Onderzoek in volle gang

De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart om de dader van deze laffe actie zo snel mogelijk op te pakken. Inmiddels een week na de gewelddadige straatroof op het Cassandraplein in Eindhoven is het onderzoek in volle gang. Onder meer dankzij aandacht in Opsporing Verzocht kreeg de politie weliswaar veel reacties, maar nog weinig concrete tips over de dader.

Kaartclub

De vrouw kwam op zaterdag 17 november tegen 19.00 uur te voet terug van haar kaartclub, toen ze op het Cassandraplein plotseling en met veel geweld werd overmeesterd door een onbekende man. De vrouw was kansloos en raakte flink gewond aan haar hoofd omdat de dader daar meerdere keren tegenaan schopte.

"Mogelijk iets losgelaten"

De recherche begon een uitgebreid onderzoek en riep op zondag de hulp in van iedereen die mogelijk meer wist over deze ernstige zaak. Veel aandacht op social media, onder meer door het tonen van een foto van het slachtoffer, maakte weliswaar veel reacties los, maar leidde niet tot veel tips: "Wij zijn ervan overtuigd dat er mensen zijn die meer weten over de dader. Mogelijk heeft hij iets losgelaten in zijn omgeving over de beroving. Misschien zijn er opmerkingen gemaakt waar hij apart op reageerde. Al dat soort informatie kan ons helpen om dichterbij de dader te komen", vertelt de recherche.

Camerabeelden

Omdat er weinig bekend is over de dader heeft de recherche in de directe omgeving van het Cassandraplein camerabeelden opgevraagd. De beelden van zeker zeventien camera’s worden op dit moment geanalyseerd. Tot op heden zonder succes. Iedereen met beeldmateriaal waarop mogelijk iets te zien is, wordt opgeroepen om de video’s of stills daarvan te delen via onderstaand tipformulier.

Andere straatroof

Een dag later werd een 82-jarige vrouw op de Diekirchlaan in Eindhoven slachtoffer van een straatroof. De vrouw liep daar met haar rollator toen plotseling haar handtas van haar arm werd gerukt. Ze viel op de grond en brak daarbij haar heup. Ook met deze zaak in de recherche volop bezig en ook deze straatroof kwam dinsdagavond aan bod in Opsporing Verzocht. De recherche heeft hier ook weinig reactie binnen: "Wij zijn ook in deze zaak op zoek naar iedereen die meer weet. Zo is de tas van mevrouw nog altijd zoek en willen wij met meer getuigen in contact komen."

Wie weet meer?

Iedereen die meer weer wordt opgeroepen om te bellen met de recherche op 0900-8844 of gebruik te maken van onderstaand tipformulier. Ken je de dader of weet je meer, maar blijf je liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.