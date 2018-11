GHB-laboratorium ontdekt door verkeerscontrole tijdens RKC-NEC

De politie heeft vrijdagavond op De Gaard in Waalwijk een man aangehouden omdat hij drugs bij zich had. Er werden harddrugs en een boksbeugel in beslag genomen. 'Zaterdagmorgen werd in een woning aan de Houtduif in Sprang-Capelle een GHB-laboratorium aangetroffen', zo meldt de politie zaterdag.

Politiecontrole

Tijdens de voetbalwedstrijd RKC-NEC hebben leden van de mobiele eenheid met agenten van het lokale politieteam een politiecontrole gehouden. Tijdens deze controle zagen agenten een automobilist op de Noorder Allee rijden. Toen het kenteken van de auto werd gecontroleerd, ontdekten zij dat hij nog een openstaande boete had. De man (45) uit Sprang-Capelle kreeg een teken dat hij de politieauto moest volgen. Nog voordat hij met de auto stopte, gooide de automobilist iets uit zijn auto. Hij werd staande gehouden en agenten gingen terug om te zoeken wat de man had weggegooid.

Drugs

In de berm werd een zak gevonden, met daarin vermoedelijk amfetamine en diverse gripzakjes met vermoedelijk cocaïne. Hij werd vervolgens aangehouden en moest meewerken aan een speekseltest, omdat hij vermoedelijk onder invloed van verdovende middelen was. Tijdens de fouillering bleek bovendien dat hij in het bezit was van een boksbeugel, welke verboden is. Ook werd in zijn auto GHB aangetroffen. Met geld dat hij op zak had, kon hij zijn openstaande boete voldoen, de rest van het geld werd in beslag genomen. De man is meegenomen naar het politiebureau, daar weigerde hij zijn medewerking aan een bloedonderzoek vanwege het rijden onder invloed van drugs. Hij heeft de nacht in de cel doorgebracht en is zaterdag verhoord.

Laboratorium

Zaterdagmorgen werd met de Rechter-Commissaris in een woning aan de Houtduif in Sprang-Capelle een huiszoeking ingesteld. Agenten troffen een GHB-laboratorium en diverse verboden spullen aan, zoals bijna honderd XTC-pillen, 150 gram amfetamine, een halve kilogram ketamine, bijna twintig liter grondstoffen om GHB te maken, 0,2 liter GHB en een flinke tas met illegale medicijnen. De woning werd afgezet en er werd grondig onderzoek gedaan. De spullen werden in beslag genomen. In de woning werd met een testapparaat vastgesteld dat onder andere sprake was van amfetamine (zie filmpje).

Bestuurlijke rapportage

Wijkagent Anco Verstegen was ook bij het onderzoek betrokken: 'Ik ben blij dat we deze man vrijdagavond hebben aangehouden en dat we het GHB-laboratorium hebben kunnen ontmantelen. Naast het strafrechtelijke traject, zoals het langer vast blijven zitten en de verhoren van de verdachte, zal er ook een bestuurlijk traject worden onderzocht. De politie zal een bestuurlijke rapportage opmaken en naar de gemeente sturen. Deze zal zich dan beraden over bestuurlijke maatregelen, zoals het sluiten van de woning.'