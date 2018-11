Buurtbewoners halen bewusteloze bewoner uit brandende boerderij

In een woonboerderij in Riethoven in Noord-Brabant woedt sinds zondagochtend een grote uitslaande brand.

Een van de bewoners heeft daarbij rook ingeademd. Hij is volgend een woordvoerder van de brandweer door buurtbewoners uit het huis gehaald. De buurtbewoners zouden ook de brand ontdekt en gemeld hebben. Dit schrijft Omroep Brabant. De brandweer heeft aan de lokale omroep bevestigd dat er in totaal drie bewoners in de boerderij aan Het Eind waren. De bewoner die rook heeft ingeademd is volgens de buurtbewoners per ambulande overgebracht naar het ziekenhuis. De twee andere bewoners zijn in de buurt opgevangen. Ze zijn wel gewond geraakt, maar konden ter plaatse worden behandeld.

Brandweer Brabant-Zuidoost heeft drie watertankwagens ingezet om de brandweer te voorzien van bluswater. De brandweer wist uitbreiding van de brand te voorkomen. De woonboerderij kan als verloren worden beschouwd. De brandweer is inmiddels begonnen met nablussen.