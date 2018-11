Brand bij eethuis Bakkal aan de Stationsstraat in Boxtel

In de vroege zondagochtend werd omstreeks 05.45 uur brand ontdekt in het pand van eethuis Bakkal aan de Stationsstraat in Boxtel.

Schade aan dak

De brandweer van Boxtel rukte met twee blusvoertuigen uit en kreeg ondersteuning vanuit de regio met onder andere een ladderwagen en een watertankwagen. Over de exacte oorzaak van de brand is niets bekend, wel is van buitenaf te zien dat er schade aan het dak is. Of het eethuis op de benedenverdieping ook getroffen is door de brand is vooralsnog niet bekend.