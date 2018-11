Vuurwapen in woning in Asten aangetroffen na ruzie

In de nacht van zaterdag op zondag vond de politie rond 1.30 uur een vuurwapen in een huis in Asten terwijl ze daarvoor al eerder bij de woning waren geweest na een melding van een ruzie. 'In totaal zijn drie mannen aangehouden', zo laat de politie zondag weten.

Melding ruzie

De politie kreeg op zaterdagavond 24 november rond 22.30 uur een melding dat er een ruzie in de woning gaande was. Op straat trof de politie een groepje bewoners aan die twee mannen uit elkaar hielden. Eén van hen bleek de ander diverse klappen te hebben gegeven. Daarop werd deze 51-jarige man uit Polen aangehouden. Na de aanhouding leek de rust in de woning weergekeerd.

Vernieling

Rond 0.30 uur volgde echter een nieuwe melding. Opnieuw zouden er problemen rond de woning zijn. Toen de collega’s de straat in reden zagen ze een man op blote voeten buiten staan. Hij bleek door zijn medebewoners uit huis te zijn gezet naar aanleiding van het eerdere incident. Daarna had hij op straat de nodige stennis geschopt en de voordeur van een andere woning vernield. De 25-jarige man uit Polen is daarop aangehouden.

Vuurwapen

Omdat de man verklaarde dat hij bedreigd was met een vuurwapen toen hij door zijn medebewoners uit huis werd gezet, hebben de collega’s ook nog het huis doorzocht. Daar werd op één van de slaapkamers inderdaad een nepvuurwapen aangetroffen. Dit was met het blote oog nauwelijks van echt te onderscheiden. Het wapen is in beslag genomen en de eigenaar, een 21-jarige man uit Polen, is aangehouden. Alle drie de verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.