Automobilist rijdt hardloper bewusteloos in Herpen en gaat er vandoor

De politie is zondagmiddag in het Brabantse Herpen een onderzoek gestart nadat een hardloper rond 16.45 uur op de Hartogstraat werd aangereden door een groot grijs voertuig die vervolgens is doorgereden. Dit meldt de politie zondagmiddag.