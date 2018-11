Gouden Film voor Sinterklaas en de Vlucht door de Lucht

Sinds de release op 17 oktober hebben meer dan 100.000 bezoekers de film in de bioscoop gezien. Vanmiddag werd de Gouden Film feestelijk overhandigd aan de Sint door hoofdrolspeler Yenthe Bos op Het Club van Sinterklaas Feest in Utrecht. De filmawards zijn een initiatief van het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds. Sinterklaas en de Vlucht door de Lucht is de tiende film die dit jaar de Gouden Film status heeft behaald.

In heel het land is er maar één kind dat nooit haar schoentje zet: Floor. Als zij iets wil, vraagt ze het gewoon aan haar steenrijke vader, de baron. Tot Floor op een dag een zwembad vol chocolademunten wenst. Er is geen bakker die aan deze vraag kan voldoen, en dus is er maar één iemand die nog kan helpen: Sinterklaas. Maar 1 miljoen chocolademunten is ook voor de Sint teveel. Floors vader is woedend dat iemand ‘nee’ zegt tegen zijn dochter en ontvoert de Goedheiligman. Als de Pieten 1 miljoen chocolademunten voor hem maken, zal hij Sinterklaas vrijlaten. Lukt het de Pieten om op tijd alle munten te maken en de Sint te bevrijden zodat pakjesavond toch door kan gaan…?

Sinterklaas en de Vlucht door de Lucht is geregisseerd door Armando de Boer (De Club van Sinterklaas, Sinterklaas & Pakjesboot 13) en geproduceerd door Tom de Mol Productions in coproductie met Van Beers Films en Source Investments. Het scenario is in handen van Gerben Hetebrij en Trui van de Brug. De hoofdrol wordt gespeeld door Yenthe Bos, andere rollen zijn weggelegd voor onder andere Wilbert Gieske, Marijn Devalck, Anouk de Pater en Soy Kroon. Sinterklaas en de Vlucht door Lucht is tot stand gekomen met steun van Stichting Abraham Tuschinski Fonds, wordt gedistribueerd door Dutch Filmworks en draait in meer dan 100 bioscopen.

De Gouden Film, Platina Film en Diamanten Film worden door het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds toegekend wanneer er voor een Nederlandse film tijdens de roulatie respectievelijk 100.000, 400.000 en 1.000.000 bioscoopkaartjes zijn verkocht. De Kristallen Film wordt uitgereikt aan Nederlandse documentaires die 10.000 bioscoopbezoekers hebben getrokken.