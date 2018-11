'Schiphol kan doorgroeien met 40.000 naar 540.000 vluchten'

Volgens ingewijden kan Schiphol theoretisch doorgroeien naar 540.000 vluchten per jaar in 2023.

Dat zxijner 40.000 meer dan nu is toegestaan. Dit zou staan in een concept-milieueffectenrapport over Schiphol dat donderdag naar buiten komt, zo hebben ingewijden aan de NOS laten weten. Als deze plannen doorgaan en Schiphol met 40.000 vluchten per jaar groeit, zullen de inwoners van de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn daar de dupe van zijn.

Schiphol werkt al jaren aan een milieueffectenrapportage (MER) voor de luchthaven. Dat heeft Schiphol nodig om vast te kunnen stelen wat vanuit milieuoogpunt de maximale capaciteit van het vliegveld kan worden. Schiphol mag tot 2020 niet meer dan 500.000 vliegbewegingen (starts en landingen) maken. Dat aantal vliegbewegingen is inmiddels als bereikt.

Er moeten nieuwe afspraken gemaakt worden voor de periode 2020-2030. Het milieueffectrapport is daarbij het uitgangspunt. In het nieuwe milieu-effectenrapport wordt uitgerekend hoeveel stiller de vliegtuigen sinds 2004 zijn geworden. De afspraak is dat de helft van die geluidsruimte gebruikt mag worden voor groei. Dat zou betekenen dat er dan ongeveer 60.000 vluchten bij kunnen komen, zonder dat er meer mensen gehinderd worden dan is toegestaan, aldus de opstellers van het conceptrapport.