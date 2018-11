Touringcar in brand op de A7 bij Sappemeer

Een touringcar is zondagmiddag in brand gevlogen op de A7 bij Sappemeer.

De chauffeur werd tussen Zuidbroek en Sappemeer gewaarschuwd door andere weggebruikers dat er rook uit de bus kwam. Hij zette bij Sappemeer zijn bus stil aan de kant van de weg. Direct bracht hij zijn passagiers inveiligheid. Gewapend met een poederblusser probeerde de chauffeur zijn bus te redden. Tevergeefs, binnen enkele seconden sloegen de vlammen uit de achterzijde van de bus. De brandweer die met meerdere wagens ter plaatse was had enige tijd nodig om de brand volledig uit te krijgen. De A7 werd vanuit de richting Duitsland enige uren afgesloten. De buschauffeur had rook ingeademd en werd hiervoor behandeld door de ambulancedienst. De tien passagiers werden met een vervangende bus naar de plaats van bestemming vervoerd. Rond 21:00 uur werd de weg weer opengesteld. De bus werd afgesleept.