'Meisjes vallen steeds vaker en steeds jonger in handen van loverboys'

De meisjes worden ook op steeds jongere leeftijd slachtoffer van loverboys. De meisjes worden via social media geronseld en komen in de prostitutie terecht. Het probleem wordt groter, maar het Openbaar Ministerie behandelt minder zaken. Officier van Justitie Wouter Bos tegen Omroep West: 'We denken dat de problematiek een stuk groter is dan de zaken die we daadwerkelijk zien. Vraag en aanbod kwamen vroeger bij elkaar, doordat je naar prostitutiestraat toe moest. Die werden goed gecontroleerd, daar werkten echt alleen volwassenen. Maar nu komen vraag en aanbod bij elkaar via internet en dat maakt het mogelijk dat ook jongeren actief zijn in dit werk.'

Weinig aangiften

De Naationaal Rapporteur Mensenhandel schat dat jaarlijks ruim 1300 minderjarige meisjes seksueel worden uitgebuit. Het is niet bekend hoeveel loverboys-slachtoffers daarbij zitten. Er wordt weinig aangifte gedaan door de slachtoffers van loverboys. Bos: 'Meisjes durven geen aangifte te doen uit schaamte of angst voor hun loverboy. En ze gaan een stevig strafproces in.'

Ook klanten achter slot en grendel

Bos wil niet alleen de loverboys achter tralies, maar ook de klanten van de meisjes moeten wat hem betreft vervolgd worden. Bos: ''Zonder vraag geen aanbod. Die klanten maken zich schuldig aan ernstige strafbare feiten door seks te hebben met minderjarigen. Het is ons een doorn in het oog dat er alleen werkstraffen wordt opgelegd, klanten moeten een celstraf krijgen.' Shop Den Haag, een organisatie die de meisjes helpt vindt dit een prima idee. Nocole Harms van Shop Den Haag reageert tegen de lokale omroep: '' 'Het doet de slachtoffers ook veel goed. Die meisjes zeggen achteraf tegen ons: als er toen iemand was geweest die had gevraagd hoe oud ben jij eigenlijk en wil jij dit wel, dan had de klant actie kunnen ondernemen en de politie kunnen bellen. Ze vragen zich vaak af: waarom heeft niemand mij toen aangesproken?'