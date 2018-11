Uitslaande woningbrand blijkt brandende tuinbank achter woning in Helvoirt

De brandweer rukte in de nacht van zondag op maandag rond 00.40 uur uit voor een uitslaande woningbrand aan De Jonge van Zwijnsbergenstraat in Helvoirt.

Brandende tuinbank

Al snel werd duidelijk dat het geen uitslaande woningbrand was maar een brandende tuinbank in de achtertuin. Een tweede blusvoertuig uit Haaren kon rechtsomkeer maken terwijl brandweerlieden uit Helvoirt het vuur doofde. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Ook de politie kwam ter plaatse.