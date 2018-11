Man (32) aangehouden voor fraude inburgeringsexamens

Taalbureau

De verdachte werkt voor een taalbureau in Amsterdam dat ervan wordt verdacht sinds 2016 examenfraude te plegen. De Inspectie SZW deed in juli doorzoekingen bij twee bestuurders van het taalbureau en in de bijbehorende bedrijfspanden.

Cummunicatie apparatuur

De vandaag aangehouden verdachte zou de leerlingen van het taalbureau hebben voorzien van de antwoorden op de examenvragen. Dat zou hij vanaf afstand hebben gedaan via communicatie apparatuur. Bij de doorzoekingen is beslag gelegd op de communicatiemiddelen, administratie en een Mercedes, omdat misdaad niet mag lonen.

Inburgeringsexamen

In Nederland is het verplicht om als immigrant binnen drie jaar na aankomst in Nederland inburgeringsexamen te doen. Zodra het inburgeringsexamen is behaald, dan wordt voldaan aan het inburgeringsdiploma van de Wet inburgering. Met dit diploma kan bij de IND de verblijfsvergunning worden aangevraagd.

DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de overheidsinstantie die het inburgeringsexamen afneemt. Voor eventuele te volgen lessen krijgen de inburgeraars een lening van DUO van maximaal € 10.000,- ter beschikking, onder de voorwaarde dat de taalschool een keurmerk heeft van Blik op Werk (BOW). Inburgeraars dienen de facturen die zij ontvangen van hun taalscholen in bij DUO, deze betaalt vervolgens de scholen uit. Asielmigranten hoeven als zij slagen voor het examen de lening niet terug te betalen.